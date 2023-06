El PP, sobre penjar la bandera LGTBI, defensa que «s'ha de mantenir la neutralitat en la façana del Parlament»

El Partit Popular ha argumentat la seva oposició al fet que amb motiu del Dia de l'Orgull es desplegui, com en anteriors ocasions s'ha fet, la bandera LGTBI en la façana del Parlament.

Tal com ha avançat Europa Press, fonts de la formació han defensat que en la passada legislatura s'havia acordat que en l'edifici de la Cambra es despleguessin únicament símbols oficials i que cada excepció s'havia de debatre en la Mesa.

Des del PP han afegit que si no hi ha unanimitat en les decisions del Parlament, com en aquest cas, «s'ha de mantenir la neutralitat en la façana de l'edifici».