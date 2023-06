Salas: «Està molt bé ajudar 'la España vaciada', però la que està sobrepoblada també ho passa malament»

El conseller insular electe d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Antoni Salas, ha fet un «crit d’auxili» després de veure les dades de l’Institut Nacional d’Estadística sobre creixement poblacional per a les Balears els pròxims 15 anys. «On és el Ministeri de Repte Demogràfic i què ha fet per l’Espanya sobrepoblada? No podem créixer sense mesura», ha remarcat.

Aquesta setmana han sortit les dades de l’Institut Nacional d’Estadística que assegura que la població de les Illes Balears creixeran en 306.000 persones els pròxims quinze anys, un fet que suposa un 25% més que el que hi ha ara mateix.

«És totalment il·lògic que tant a Mallorca, com a les Balears, continuem creixent sense mesura. Actualment ja tenim un greu problema per accedir a un habitatge i el fet de continuar creixent que encara agreujarà més aquest problema», ha assegurat Salas.

«No hi ha habitatge per viure i no podem continuar creixent i construint il·limitadament. Som un territori finit. Hem de posar mesures. A més, si no aturam l'arribada de gent, tampoc quedaran recursos com l’aigua, que és imprescindible per viure», ha insistit el conseller.

Per altra banda, Salas ha recordat que la legislatura anterior l’equip d’El Pi al Parlament ja va proposar una sèrie de mesures per a fer front a la saturació i la pressió humana. «Josep Melià i l’equip de diputats d’El Pi ja varen donar el primer pas per a intentar frenar aquest creixement poblacional descontrolat i aquestes foren aprovades al parlament perquè el Govern les posàs en marxa», insisteix.

«Dins aquesta normativa hi havia: limitar la compra d’habitatges a persones no residents, limitar l’entrada de cotxes de lloguer o no augmentar la superfície en sòl urbà. A més, també vàrem demanar la gestió dels ports i aeroports per a decidir sobre ells», ha recordat Salas.

Amb tot, el conseller insular creu que l’Estat ha de prendre partit en aquesta situació. «No pot ser que tenguem un ministeri dedicat al repte demogràfic i no hagi fet ni una sola passa per a aturar o rebaixar aquest creixement que pateixen les Balears. De fet, ni tan sols ens ha mirat. Està molt bé ajudar 'la España vaciada', però la que està sobrepoblada també ho passa malament i necessita ajuda», ha recordat Salas.