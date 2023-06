MÉS per Mallorca envia una carta a Le Senne perquè el Parlament pengi la bandera LGTBI+

MÉS per Mallorca ha demanat aquest dilluns al Parlament, presidit per Gabriel Le Senne gràcies a l’acord entre PP i VOX, que la institució pengi a la façana principal la bandera LGTBI+ el pròxim 28 de juny amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l’Orgull. El portaveu del grup parlamentari ecosobiranista, Lluís Apesteguia, ha registrat una carta dirigida a Le Senne amb la petició a la qual li recorda que, durant els darrers anys, la institució ha penjat la bander de l'Arc de Sant Martí, així com altres elements o pancartes que defensen i reivindiquen els drets de les persones en altres àmbits.

A la carta registrada per Apesteguia en nom de MÉS per Mallorca, la formació ecosobiranista recorda que un cop més, i especialment amb l’increment de violència, agressions i proliferació de missatges d'odi contra persones d'aquest col·lectiu durant el darrer any, «cal que les administracions públiques com el Parlament es posin al costat de la ciutadania i mostrin la seva voluntat de visibilitzar la lluita del col·lectiu LGTBI+ a la nostra societat i a tot el món, contribuint d’aquesta manera a erradicar l’agressió, la discriminació i l'estigmatització que pateixen».

En aquest sentit, el grup parlamentari MÉS per Mallorca ja va penjar la setmana passada la bandera LGTBI+ als seus despatxos a la seu del Parlament, i recorden que el 28 de juny correspon a la diada de commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, «una jornada de reivindicació de tots els drets que encara avui en dia són negats a aquest col·lectiu, i que vol recordar cada any a totes aquelles persones que històricament han participat en la lluita necessària per a l’alliberament sexual i de gènere», han remarcat.