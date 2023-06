MÉS per Llucmajor denuncia presumpta corrupció en el fraccionament de contractes de les festes d'estiu

MÉS per Llucmajor ha denunciat el fraccionament dels contractes de les festes d'estiu del municipi en contractes menors, ja que no hi ha hagut «una licitació oberta per lots, com toca fer legalment».

El partit ecosobiranista municipal ha explicat, aquest divendres, que lamenta que la nova legislatura comenci com va acabar l'anterior per a l'equip de govern liderat pel PP, «fent les coses ràpidament i de mala manera».

El regidor del partit a Llucmajor, Miquel Serra, ha dit que «sempre, des que té memòria i perquè així ho estipula la llei, s'ha fet un concurs obert dividit en lots per als diferents nuclis urbans».

Des de la formació han denunciat que la mala praxi de l'equip de govern «és il·legal». A més, ha assenyalat que «és cert que els menors donen agilitat en la tramitació dels contractes però, en canvi, es perd fiscalització prèvia, publicitat, competència i pot perjudicar la qualitat i preu del servei».

Segons el regidor, «per damunt de tot, això demostra la falta de respecte per la legalitat». A més, ha afegit que no podrà donar «els 100 dies de marge de confiança al nou equip de govern».

La relació dels contractes menors adjudicats són cinc de 18.029 euros, un de 14.520 euros, un altre de 13.915 euros, un tercer de 11.213 euros i un darrer de 9.903 euros, amb l'IVA inclòs.