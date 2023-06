VOX ha obtengut gairebé deu milions d'euros de subvencions públiques només durant l'any 2022

Tot i la retòrica de l'organització neofeixista VOX, contrària a les subvencions públiques, el cert és que han obtengut 9,8 milions d'euros provinents de subvencions públiques.

S'ha de dir que la resta del pressupost de l'organització extremista prové en gran part, també, de doblers públics, ja que declara uns ingressos de 5,6 de les quotes dels afiliats, entre els quals hi ha els càrrecs públics.

Els 9,8 milions de finançament públic es desglossen en diversos conceptes, entre ells, subvencions per a despeses de funcionament (8,3 milions), subvencions per a despeses de seguretat (414.610 euros) i aportacions dels grups institucionals (1,1 milió). Al costat d'aquestes partides, els comptes detallen que VOX va obtenir 1,9 milions per ingressos electorals d'origen públic.

Sous astronòmics

Els membres de la direcció de l'organització ultra cobren sous astronòmics. Així, Santiago Abascal, Ignacio Garriga, Javier Ortega Smith, María Ruiz, Jorge Buxadé, Enrique Cabanas, Juan José Aizcorbe, Pablo Saez, Begoña Conde, Manuel Mariscal i Ana M. Velasco cobren sous d'al voltant de 80.000 euros.