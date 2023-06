L’exbatle de Sant Joan, Francesc Mestre (El Pi), deixa l'acta de regidor i la política activa

L’exbatle de Sant Joan i portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al municipi ha decidit fer una passa al costat i deixar la seva acta de regidor a l’Ajuntament i la política activa. Després de 7 anys de batle (0217-2023) Xisco Mestre tanca aquesta etapa.

Mestre reconeix que «han estat molts d’anys, des del 2007 fins ara, al servei del poble i de manera activa en la política municipal. Durant aquest temps, he intentat aportar tota la dedicació, esforç i feina possible per millorar al màxim els serveis i el funcionament de l’Ajuntament i el municipi, i arribat a aquest punt pens que és hora de deixar pas a altres persones».

«El meu temps aquí s’ha acabat», ha dit Mestre, «i vull enviar els meus millors desitjos a totes les persones que a partir d’ara formaran la nova corporació municipal», ha assegurat. Mestre ha acabat la carta assegurant que «ha estat un plaer fer feina per Sant Joan».

Per la seva part, la direcció de Proposta per les Illes Balears ha volgut agrair els anys de feina i dedicació al partit i al comitè local de la formació al poble de Sant Joan. «Gràcies per tota la feina feta al llarg d’aquests anys. Ha estat un gust fer feina al teu costat. Sort i encerts en aquesta nova etapa que comences i El Pi és, ha estat i sempre serà ca teva», ha dit el president de la formació, Tolo Gili, a Xisco Mestre.

Amb la renúncia de Mestre, Maria Antònia Barroso agafarà l’acta de regidora i farà equip amb Juan Mora i Antonia Fontirroig a El Pi Sant Joan.