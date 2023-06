Jubilats per Mallorca també crida a l'abstenció perquè el PP governi sense pactar amb la ultradreta

Els Jubilats per Mallorca han comunicat aquest dijous la seva adhesió a la crida que ha fet l'OCB als partits polítics perquè s'abstenguin en el debat d'investidura de Margalida Prohens, cap de llista del partit Popular de les Illes Balears.

Des de l'entitat consideren que amb l'abstenció del PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Podem «s'evitaria que el partit feixista Vox assumís cap càrrec polític de responsabilitat».

Des de Jubilats per Mallorca reconeixen que «com a ciutadans hem d'assumir que el Partit Popular va ser el partit més votat», i per aquest motiu consideren que el partit té tota legitimitat perquè Margalida Prohens pugui ser la nova presidenta d'aquesta comunitat.

No obstant això, adverteixen que amb els vots de Vox «quatre anys de PP i Vox poden representar un retrocés per a tots els ciutadans de tots els drets democràtics». Asseguren que Vox no representa la democràcia, «ans al contrari, vol fer retrocedir els nostres drets lingüístics, reconeguts per l'Estatut d'Autonomia, que declara oficial la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears».

«Ens declara la guerra a tots els que estimam la nostra llengua i la nostra cultura. Vol tornar al bauzanisme dins els centres educatius, amb l'elecció de llengua, prioritzant el castellà per damunt el català, cosa que produirà una reacció de rebuig i malestar que perjudicarà tota la comunitat educativa», han denunciat.

Des de l'entitat afegeixen que el pacte amb la ultradreta representarà suprimir «els drets i llibertats de les dones i els homes, el negacionisme de les violències de gènere i dels drets de les dones». Referint-se al PP, subratllen que «un partit polític que pretén formar un govern que representi tots els ciutadans no pot pactar amb aquest partit antibalear, xenòfob, homòfob i negacionista del canvi climàtic, que l'únic interès que el mou per a entrar al Govern és crear odi i malestar a tota la societat».

Per tot això, els Jubilats per Mallorca han demanat responsabilitat al PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Balears: «Que 8 diputats s'abstenguin a favor de la democràcia, al servei del país i la seva gent. Aparcau el vostre malestar, el vostre orgull i les vostres desavinences i no consentiu que aquestes Illes siguin malmeses durant quatre anys pels feixistes».