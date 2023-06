Truyol: «Les paraules de Fulgencio Coll són racistes, a més de classistes. La violència contra les dones no és una qüestió de nacionalitat»

MÉS per Palma considera «intolerables» les declaracions de l'exmilitar Fulgencio Coll (VOX) fetes a la premsa en les quals nega l'existència de la violència masclista però al mateix temps l'atribueix als immigrants.

La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha explicat que les paraules de Coll són «racistes, a més de classistes. Blanquegen la violència i la banalitzen. La violència contra les dones no és una qüestió de nacionalitat sinó de masclisme, i el masclisme és universal». Les dades són clares i demostren les mentides constants de l’extrema dreta: de 2003 a 2021, de 1.106 dones assassinades, 761 agressors eren nascuts a l’Estat espanyol, prop del 70% del total. A més, la portaveu ha volgut recordar a Coll que entre les files del seu partit hi ha membres condemnats per violència masclista, com el seu cap de llista al País Valencià.

Truyol ha fet referència també a les paraules de Coll sobre la setmana de l’Orgull: «Comparar la lluita LGTBIQ per la igualtat de drets amb la violència i crueltat dels espectacles taurins, quan tantes persones han patit agressions o assassinats al llarg dels anys per la seva orientació sexual, és una falta de respecte al col·lectiu i a la societat en general».

A més, la portaveu de MÉS ha mostrat la seva preocupació pel que poden suposar els pactes a l’ombra de Jaime Martínez amb l’extrema dreta: «Martínez es troba amb un govern fràgil i necessitarà el suport de VOX per al seu dia a dia. És evident que qui en patirà les conseqüències seran les dones o col·lectius com l’LGTBI».

Per a acabar, Truyol denuncia l’ús de la demagògia i el cinisme per part de Coll quan diu que els doblers que es gasten en les reivindicacions i activitats de l’Orgull es podrien destinar a persones que no arriben a final de mes. «La defensa dels drets humans és fonamental i des de MÉS per Palma estarem al costat de totes les lluites i moviments que vulguin avançar cap a una societat més igualitària i orgullosa de la seva diversitat. No tolerarem ni l’odi ni el menyspreu cap a cap col·lectiu vulnerable i estarem al costat de la gent, a peu de carrer, per fer front als missatges i polítiques d’odi que l’extrema dreta vol escampar. Per això, animam tothom a mobilitzar-se i a participar als actes de l’Orgull LGTBI que tendran lloc durant aquest mes».