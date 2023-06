Que no s'aturi la festa: un regidor de VOX d'Alcúdia és una coneguda drag queen d'Eivissa

Juan Mateu Gual, que ocuparà la regidoria de Turisme a l'Ajuntament d'Alcúdia pels neofeixistes de VOX, és una de les figures més conegudes de la nit eivissenca de fa uns anys.

Juan Mateu (o Mateo a les llistes electorals) era molt conegut en la nit eivissenca, on es feia dir Juan de Ibiza.

Juan de Ibiza, té 51 anys, ha actuat com a drag queen en locals freqüentats majoritàriament per la comunitat LGTBI i també a les grans discoteques d'Eivissa com Amnesia.

El passat 1 de juny el digital espanyol 'El Plural' dedicava un reportatge a Juan Mateu i a l'evident contradicció que significa que militi en un partit obertament anti-LGTBI+.

VOX duu anys criticant allò que ells denominen «ideologia de gènere». Afirmen que la comunitat LGTBI adoctrina als menors i els líders dels quals han protagonitzat frases com que «els nins homosexuals haurien de poder anar a teràpia».

No sabem si Juan Mateu ja es coneix personalment amb Fulgencio Coll o Gabriel Le Senne, però una trobada entre ells ha de ser digna de veure.