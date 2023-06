El Pi: «La gent demanava un canvi més gros del que pensàvem i aquest fet ens ha deixat, per molt poc, fora del Parlament»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha reunit a tots els batles i batlesses de la formació política sorgits de les darreres eleccions municipals del maig de 2023. Juntament amb els vicepresidents, Gili i els batles han traçat les línies mestres d’aquesta legislatura: «El Pi sempre ha estat un partit molt municipalista i ha de continuar en aquesta línia, a més de fer feina per continuar creixent i aconseguir representació a la cambra balear a les pròximes eleccions».

Gili ha explicat que «l’estratègia passa pels mateixos ajuntaments. Consideram que podem treure més profit a les batlies i a les regidories que tenim. Es fa molta feina, tenim moltes propostes i moltes vegades es desconeix que les idees han sorgit de les persones que formen part d’El Pi. Al Consell de Mallorca, on tenim representació amb 2 consellers electes, continuarem fent feina amb propostes sempre en positiu».

El president de la formació ha assegurat que El Pi «sempre ha estat un partit molt municipalista i des d’aquí s’ha de reforçar l’estructura de partit, però també hem de fer un altre tipus de feina. Hem de començar a fer marca més enllà de les persones i personalismes. Aquest és un repte que tenim».

Pel que fa a l’executiva, el president ha insistit que no es plantegen canvis: «L’executiva està deslligada de les candidatures principals i continua treballant. D’aquí a un temps es plantejarà un Congrés, però ara mateix l’estructura continua essent la mateixa. Ara s’hauran d’incorporar, a la part política, els nous regidors i les noves batlies»

L’artanenc també ha aprofitat per fer una valoració dels resultats obtenguts en els darrers comicis. «La gent demanava un canvi més gros del que pensàvem i aquest fet ens ha deixat, per molt poc, fora del Parlament. És una llàstima», explica el president de la formació, «perquè El Pi ha fet propostes molt assenyades i amb sentit comú per millorar la vida de les persones que viuen a les Balears i això no s’ha valorat. És una llàstima que per votar es tenguin en compte altres factors i no les propostes en positiu que El Pi ha fet aquests 4 anys», creu el president.

«Tot i això, no veim complicat tornar al Parlament d’aquí a 4 anys. Hem de fer una anàlisi crítica per veure on hem fallat i és un fet que als municipis de més de 10.000 habitants hem de trobar la manera per estar presents i fer arribar les nostres propostes. Tenim contingut i propostes i ens falta trobar l’altaveu per donar-les a conèixer», ha reflexionat Gili.

A la trobada hi han assistit els vicepresidents de la formació, Xisca Mora i Jaume Monserrat; a més de ser batlessa de Porreres i tinent de batlessa de Felanitx. Antoni Salas, batle de Costitx i conseller insular electe, i els batles d’Ariany, Joan Ribot; de Muro, Miquel Porquer; de Sencelles, Joan Carles Verd, i de Petra, Salvador Femenies. L’única batlessa de la formació que ha faltat a la cita per motius d’agenda ha estat Leonor Bosch, primera batlessa de Banyalbufar, que va assolir la majoria absoluta al municipi a les darreres eleccions. També ha estat present el fins ara diputat de la formació Josep Melià.