L'Ajuntament d’Inca presenta la nova organització política després del ple de constitució

L'Ajuntament d'Inca ha presentat la seva nova organització política després del ple de constitució de la corporació celebrat el passat dissabte. Una vegada els 21 nou regidors varen jurar el seu càrrec i es va investir el batle Virgilio Moreno, es fa públic com es repartiran les àrees els diferents membres que conformaran l'equip de govern.

Així, després de la signatura d'un nou pacte de govern entre l'Agrupació dels Socialistes d'Inca i MÉS per Inca per tercera legislatura consecutiva, la distribució de les àrees queda de la següent manera:

Regidoria d’Igualtat, Espais Públics i Serveis: María del Carmen Oses (Socialistes d'Inca PSIB-PSOE). Oses serà també la primera tinent de batle.

Regidoria Organització Laboral, Compliment Normatiu i Contractació: Sebastià Oriol (Socialistes d'Inca PSIB-PSOE). Oriol serà, a més, el tercer tinent de batle.

Regidoria de Mercats, Fires i Dijous Bo: María José Fernández (Socialistes d'Inca PSIB-PSOE).

Regidoria d’Esports, Festes, Joventut i Participació: Antoni Peña (Socialistes d’Inca).

Regidoria de Benestar Social, Salut i Cooperació: Maria Antònia Pons (Socialistes d'Inca PSIB-PSOE).

Regidoria de Promoció de la Ciutat, Comerç i Gestió Digital: Miguel Ángel Cortés (Socialistes d'Inca PSIB-PSOE).

Regidoria d'Urbanisme, Habitatge, Mobilitat, i agafa la de Museus i Conservatori: Andreu Caballero (Socialistes d'Inca PSIB-PSOE).

Regidoria de Formació, Treball i Ocupació:Maria Francisca Barceló (Socialistes d'Inca PSIB-PSOE).

Regidoria de Seguretat Ciutadana, Trànsit i Gent Gran: Antònia Triguero (Socialistes d'Inca PSIB-PSOE).

Regidoria de Promoció de la Cultura, Llengua, Patrimoni i Memòria: Alice Weber. Weber serà, a més, la segona tinent de batle (MÉS per Inca).

Regidoria d’Educació i Medi Ambient: Helena Cayetano (MÉS per Inca).

Ja per acabar, s’ha constituït, també, la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Inca. Amb la resolució, s’atorguen a la Junta de Govern les atribucions d’aquesta Batlia quant a gestió econòmica, hisenda local i subvencional; quant a personal, formació i ocupació; quant a urbanisme, quant a contractació; i quant al patrimoni.

Així, s’ha conformat consecutivament la composició de la mateixa, la qual queda establida de la següent manera:

President: Virgilio Moreno.

Vocals: María del Carmen Oses, Sebastià Oriol, María José Fernández, Andreu Caballero, Alice Weber i Henena Cayetano.

Amb tot, aquesta serà la nova organització política del consistori per la legislatura que comença. En principi, i si no hi hagués cap canvi, fins a les futures eleccions del 2027.