Com valoren els partits polítics de les Balears que l'extrema dreta presideixi el Parlament?

El Parlament de l'onzena legislatura presidit pel diputat d'extrema dreta Gabriel Le Senne ha quedat aquest dimarts constituït formalment.

Le Senne ha estat triat president de la Cambra autonòmica amb majoria absoluta en primera votació després de l'acord aconseguit dilluns a darrera hora pel PP i VOX en el marc de les negociacions per a investir Marga Prohens com a presidenta del Govern.

Amb el Parlament constituït, el reglament determina que la sessió d'investidura s'haurà de fer dins dels propers dies. En aquest context, després del preacord de PP-VOX per a la presidència del Parlament, les dues forces han indicat que les negociacions per a la investidura de Prohens continuen.

Com valoren els partits polítics que l'extrema dreta presideixi el Parlament?

PSIB-PSOE: «El PP s’ha llevat la careta, clarament és el mateix que VOX»

La portaveu del Grup Parlamentari Socialista i Secretària General del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha criticat que el PP sigui «clarament el mateix que VOX després que el PP hagi pactat amb la ultradreta cedir-los la presidència de la institució autonòmica».

Armengol ha denunciat que el fet d’haver cedit la presidència de la cambra autonòmica a l'extrema dreta és «un retrocés institucional en tota regla», atès que el PP ha lliurat la presidència a un partit que «no creu en les autonomies». També ha criticat que el preacord entre PP i VOX demostra que el PP «accepta tots els postulats de VOX amb un document on hi ha les dèries i les fòbies de la ultradreta i no es parla dels reptes dels ciutadans de les illes Balears».

Així mateix, ha lamentat profundament que s’hagin posat les bases d’una legislatura en la qual PP i VOX deixen clar que «volen ficar mà de nou a l’educació, la llengua i la identitat pròpies d’aquesta terra, volent tornar als pitjors moments del govern de José Ramón Bauzá. Allò serà un acudit devora el que pot venir amb aquesta gent».

Pel que fa al nou president del Parlament, Armengol ha dit clarament que PP i VOX han triat una persona que ha publicat escrits xenòfobs, en contra de la dona, de la igualtat, del canvi climàtic... «un negacionista en tota regla».

MÉS per Mallorca: «Davant el retrocés institucional sense precedents viscut avui al Parlament, plantarem cara a la dreta i a l'extrema dreta»

El diputat electe i coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha advertit aquest dimarts que la consumació del pacte PP-VOX «arrossega el Parlament a postulats que tenen poc de democràtics».

Després de la constitució de la Cambra autonòmica i l'elecció de l'extremista Gabriel Le Senne (VOX) com a president, el líder ecosobiranista ha fet una «avaluació negativa» de la sessió, després de confirmar-se que presidirà el Parlament el membre d'un partit «que no creu a la pluralitat, que vol il·legalitzar partits com el seu, que no creu en la normalització del català ni a l'autogovern».

Apesteguia ha lamentat que «no s'hagi sabut mirar més enllà de l'aritmètica parlamentària» ni hi hagi voluntat d'aïllar l'extrema dreta. «Davant el retrocés institucional sense precedents viscut avui al Parlament arrel de l'acord entre PP i Vox, des de MÉS per Mallorca plantarem cara a la dreta i l'extrema dreta per garantir que segueixin vigents tots i cada un dels drets de les persones d'aquest país», ha remarcat.

Més per Menorca: «Consideram rompuda qualsevol entesa amb el PP»

Més per Menorca ha aprofitat el ple per a anunciar que, des d’avui, descarta qualsevol possibilitat d’entesa amb el PP, després que aquest partit hagi entregat la presidència del Parlament a VOX.

Els menorquinistes han assegurat que aquest pacte «embruta» tota la legislatura i exclou qualsevol tipus d’acord amb el futur Govern de Marga Prohens, a qui Més per Menorca havia estès la mà per a poder arribar a enteses puntuals en temes beneficiosos per a Menorca i per al model de futur que els menorquinistes tenen al cap: diversificació econòmica, habitatge digne, serveis públics de qualitat.

«Tota aquesta bona voluntat queda frustrada i eliminada amb el pacte PP-VOX justament a la institució on més natural és negociar i arribar a acords», ha incidit Castells. «És vergonyós que el PP pacti amb qui nega la violència masclista, instrumentalitza menors tutelades i està obsessionat amb el retrocés de la llengua catalana», ha afegit Gomila.

Unides Podem: «És un moment crític, tota l'esquerra ha d'anar en bloc contra aquesta involució»

La diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, ha indicat que aquest dimarts és «un dia desgraciadament negre per a la comunitat autònoma» ja que «serà una primera autoritat de les Illes el representant d'un partit que nega el canvi climàtic i la violència masclista».

Gómez ha assegurat que els vots de Podem que han sortit de Menorca «es multiplicaran per a representar tots els vots que han sortit de les Illes».

Així, ha assenyalat que, com a diputada, «lluitarà per defensar els drets civils i socials» que, segons ha assegurat, «estan en perill».