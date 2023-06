Isa Allès serà la candidata de Més per Menorca, Esquerra de Menorca i Sumar al Senat espanyol

Més per Menorca, Esquerra de Menorca i Sumar han acordat que presentaran la candidatura d’Isa Allès a les eleccions del pròxim 23 de juliol al Senat espanyol.

D’aquesta manera, l’actual portaveu en l'oposició a l’Ajuntament d’Alaior també serà la seva cara visible en les eleccions al Senat. L’alaiorenca, portaveu de la coalició Avançam Alaior, és educadora ambiental i intèrpret del patrimoni ambiental i cultural. Fa un parell d'anys, va impulsar el projecte 'Biniambient' a través del qual realitza tallers públics per a fomentar els coneixements sobre l'entorn natural, la cultura i el patrimoni de Menorca. Allès, fins fa poc, també ha estat la Coordinadora del Fòrum d'Entitats del Tercer Sector de Menorca.

Els suplents de la candidatura són Pablo Jiménez, coordinador d'Esquerra de Menorca i exdiputat al Parlament, i Joana Gomila, diputada de Més per Menorca al Parlament i exbatlessa de Ciutadella. D'aquesta manera, les dues formacions mostren el seu ferm compromís amb la candidatura d'Allès.

La candidata al Senat espanyol, Isa Allès, ha explicat que «la meva recent participació en les eleccions municipals m'ha permès conèixer de primera mà les necessitats i preocupacions de bona part de la nostra illa, la qual cosa em motiva acceptar el repte de ser la veu de tots els menorquins i menorquines a Madrid». Allès també ha destacat que «la meva prioritat és millorar la vida de la gent, per açò, faré feina per defensar el dret a un habitatge digne, impulsaré polítiques per fer front a l'emergència climàtica i la pèrdua de biodiversitat, a favor del sector primari, pels drets laborals dels treballadors i per millorar l'estat del benestar».