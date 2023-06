Gili: «La nostra identitat, llengua i cultura estan en perill amb el feixisme a la presidència del Parlament»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, titlla d'atac a la llengua el pacte del Partit Popular amb VOX i insisteix: «No hi ha cap mesura que solucioni els problemes de les persones que viuen a les Illes Balears».

«Aquest acord no fa cap classe de referència a la modificació i millorar del Règim Especial de les Balears o a un millor finançament; tampoc fa menció a millores en tema d'habitatge, perquè es veu que ja no és el problema més gran dels habitants de les Illes Balears. Ara l'únic problema que existeix a ca nostra és la nostra llengua, la nostra tradició, la nostra cultura, la nostra manera de viure. És ridícul pensar així», ha assegurat el president de la formació.

«L'acord xerra de llevar polítiques de confrontació... No hi ha confrontació, vostès l'estan creant», ha afegit Gili. «A més, és un acord completament inconstitucional si volen fer desaparèixer el català del dia a dia. Tothom hauria de conèixer la llengua pròpia del territori on viuen. El castellà és la llengua més estesa, i per això s'ha de donar visibilitat i difondre el català», explica.

«A més, no entenem aquestes ganes que tenen d'intervenir en les escoles, en el model educatiu. És una falta de respecte cap a la comunitat educativa que vulguin imposar aquest model sense conèixer el parer del professorat, dels centres, dels pares o de l'alumnat», insisteix.

Per altra banda, la formació també critica la postura sobre la 'protecció de les dones'. «És violència masclista. Una xacra social que arrossegam des de fa anys i que no podem fer un pas enrere en aquesta lluita. Basta d'eufemismes i de paraules buides que intenten confondre a la gent. Cada dia hi ha homes que maten a dones i hi hem de posar remei», ha insistit Gili.

Per acabar, la formació destaca que «no hi ha un sol punt on PP o VOX facin referència a la greu manca d'habitatge que hi ha a les Illes. Ni una sola mesura o proposta per acabar amb els lloguers abusius, la manca de pisos, incentivar la compra amb mesures fiscals apropiades... En aquest acord no hi ha res de tot això. No hi ha cap classe de mesura per acabar amb el problema més gran que existeix a les Balears».

«La nostra identitat, llengua i cultura estan en perill amb el feixisme presidint el Parlament. O ens unim, sense manies, i ens feim valer com a col·lectiu o desapareixem i quedam com a souvenirs als quals fer fotos», ha sentenciat el president del partit.