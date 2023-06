L'extrema dreta presidirà el Parlament després d'un preacord amb el PP

El PP i VOX han aconseguit aquest dilluns in extremis un preacord per a la constitució de la Mesa del Parlament, atorgant la Presidència al partit d'extrema dreta i la vicepresidència primera i la secretaria primera al PP.

Segons han informat aquest dilluns en un comunicat, els dos partits continuaran negociant els propers dies per a assolir un acord per a la investidura de Marga Prohens com a presidenta del Govern.

Els dos partits han definit un document amb les línies fonamentals que inspiraran l'acord, en què encara continuen treballant.