El GOB crida la societat a organitzar-se «davant la massificació turística i els nous equips de govern»

Aquest passat cap de setmana el GOB ha reunit a Menorca les seves seccions insulars i ha analitzat el nou context polític.

Des de l'ONG han exposat que els problemes de massificació turística es poden incrementar si s'apliquen els missatges que han anat difonent les formacions polítiques que es preveu que formin nous equips de Govern a les Balears.

«Aquest és un camí que es considera errat per la pèrdua de qualitat de vida dels residents, la major pressió sobre els valors naturals i la manca de resultats econòmics positius», han defensat des del GOB.

L'organització ha posat èmfasi en la impossibilitat de bona part de la població resident a visitar determinades platges durant la temporada turística, l'enorme dificultat per trobar aparcament en unes illes atapeïdes de vehicles turístics, i el preu de l'habitatge que impedeix en molts casos exercir un dret constitucional. «Aquests són alguns dels efectes socials de l'aposta, creixent i unidireccional, cap al turisme massiu», han assegurat.

«La massificació no contribueix al benestar, sinó només a determinades activitats que són extractives en termes econòmics, això és, extreuen beneficis generats en el territori illenc i se l'emporten cap a d'altres indrets», ha denunciat l'ONG.

Aquest excés de pressió, han explicat, va mostrant errors repetits de planificació. «Eivissa compta amb tres dessaladores i els aqüífers segueixen sobreexplotats. Mallorca ha anat ampliant carreteres i continuen anunciant-se noves infraestructures vials. A Menorca creix la sensació de saturació i l'allotjament turístic no declarat ocupa els habitatges que haurien de ser per residents».

El GOB ha acordat treballar des de la societat civil per impulsar mesures de control, que ajudin al benestar social i a la recuperació ambiental. Proposen eines com l'establiment d'un límit en els vehicles de cada illa, i defensen que «a Formentera s'ha experimentat amb èxit».

Altres propostes són la regulació de les extraccions abusives d'aigua, l'ordenació de l'oferta nàutica per no degradar ni els valors naturals ni la pròpia qualitat de l'experiència de qui en fa ús, el fre a la promoció turística de l'estiu illenc o la correcta gestió de les zones protegides.

«La societat acostuma a anar per davant de les institucions en visió i en apostes de futur. A les illes cal organitzar-se per buscar camins que transitin entre la conservació i el progrés no especulatiu», conclouen des del GOB.