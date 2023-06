Fulgencio Coll aconsegueix desfer-se de Jorge Campos i l'envia a encapçalar la llista per anar a Madrid

El cap de VOX a les Balears, Jorge Campos, encapçalarà finalment la llista de la formació d’extrema dreta al Congrés espanyol per les Illes Balears per a les pròximes eleccions del 23 de juliol. Campos ha sol·licitat la retirada de la credencial de diputat electe per renúncia a adquirir la condició plena de diputat, una petició que es realitza un dia abans de la constitució del Parlament, previst per a aquest dimarts.

En una roda de premsa aquest mateix dilluns, Campos ha assegurat que encapçalarà la llista per a les eleccions espanyoles perquè el partit li ha encarregat «l'impuls per aconseguir aprovar una llei que garanteixi l'escolarització en espanyol a tot Espanya».

Cal recordar la lluita interna de VOX a les Balears entre el propi Jorge Campos i el candidat de l'extrema dreta a la batlia de Palma, l'exmilitar Fulgencio Coll. Una lluita que segons explica l'Ultima Hora el conflicte podria haver començat quan Coll va forçar la sortida de l'Ajuntament de la regidora Montserrat Amat, muller de Campos, per «diferències irreconciliables».

«Lluitaré amb totes les meves forces per al canvi necessari que garanteixi la lliure elecció de llengua a tots els territoris d'Espanya. I això només es pot aconseguir impulsant lleis d'àmbit nacional que evitin que l'educació quedi en mans de nacionalistes i separatistes», ha explicat Campos.

Idoia Ribas, qui va ser la passada legislatura portaveu adjunta de VOX al Parlament, serà ara la portaveu titular.