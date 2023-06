MÉS per Mallorca lamenta que el PSIB li negui un lloc a la Mesa del Parlament

MÉS per Mallorca ha reclamat aquest dilluns que la Mesa del Parlament, que es constituirà dimarts, sigui «plural» i hi tenguin representació tots els grups de la Cambra autonòmica.

En aquest sentit, el portaveu del grup ecosobiranista, Lluís Apesteguia, ha assegurat que li va traslladar aquesta reflexió a la secretària general socialista, Francina Armengol, que s’hi va negar en rodó. «Una vegada que hem sabut que el PP permetrà la presència de VOX a la Mesa, MÉS per Mallorca serà l’únic grup parlamentari -a part del mixt- sense un membre a l’òrgan de govern del Parlament», ha apuntat Apesteguia, qui ha afegit que «no es tracta d’una qüestió merament procedimental o reglamentària, sinó de tarannà democràtic».

Sobre aquesta qüestió, MÉS per Mallorca ha recordat que la passada legislatura el PP, estant a l’oposició, va cedir sense estar-hi obligat un dels seus membres a Ciutadans per tal que el quart grup parlamentari de la cambra autonòmica, amb cinc diputats, estàs representat a la Mesa. En aquest sentit, el portaveu parlamentari ecosobiranista ha afirmat que «és trist que el PP sigui més obert a la pluralitat i més generós des del punt de vista democràtic que el PSIB-PSOE».

Apesteguia ha remarcat que lamenten que «per a acabar amb la unitat d’acció de l’esquerra no calgui la dreta i que el PSIB-PSOE es basti ell tot sol; esperam que demà reflexionin i evitin emprar el Reglament per apuntalar un bipartidisme inexistent al qual pareix que ja just s'aferren els socialistes».