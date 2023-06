Armengol s'acomiada: «No hi ha major orgull que servir al teu poble ni major honor que ser presidenta de la teva terra»

La fins ara presidenta del Govern, Francina Armengol (PSIB), ha tancat aquest dilluns una etapa de vuit anys al capdavant de l'executiu, acompanyada de tots els consellers i del vicepresident Juan Pedro Yllanes, defensant un llegat que, segons les pròpies paraules, s'ha caracteritzat per la «defensa de l'interès general, el diàleg, el consens i la rendició de comptes».

Armengol s'ha pronunciat així en la seva darrera roda de premsa com a presidenta en funcions del Govern, un càrrec que després de la seva renúncia ocuparà la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en funcions, Mae de la Concha, d'Unides Podem. De la Concha serà presidenta del Govern en funcions perquè es tracta de la diputada del Consell de Govern de més edat que més temps ha ostentat el càrrec, fins al nomenament de la propera líder de l'executiu, que previsiblement serà Marga Prohens (PP).

Reproduïm el text amb què Francina Armengol ha dit adeu:

«No hi ha major orgull que servir al teu poble ni major honor que ser presidenta de la teva terra.

Gràcies per demostrar que els somnis es fan realitat. Gràcies per haver-me ajudat a llegar unes illes millors.

Han estat els millors 8 anys de la meva vida.

Gràcies a la meva família, per la paciència, l'afecte i el suport incondicional que m'heu donat sempre. Gràcies a tots els ciutadans/es que heu confiat en jo aquests 8 anys. Gràcies als treballadors públics que sempre heu donat el millor per tots els illencs, i més durant la pandèmia. Gràcies als agents de tota la societat que heu sumat sempre a Balears. I gràcies als meus companys/es de viatge, als partits progressistes, els consellers i conselleres del Govern i tot el meu equip a Presidència. Sou els i les millors.

Sentiu-vos orgullosos i orgulloses de tot el que hem fet, de tots els avanços aconseguits: llegam unes illes millors al nostre poble i no hi ha res més gran. Mai cap govern entrant rebrà tan bon llegat, amb uns comptes públics més sanejats, serveis públics més forts, plena ocupació, pau social, l’economia que més creix i els salaris pujant més que mai.

Tanc una etapa i n'obro una altra, també il·lusionant. Una en la qual tenc l'esperança de poder estar un poc més a prop d’en Salec, na Safia, els meus pares, la meva família i amics... i també, per què no, amb mi mateixa.

Han estat 8 anys meravellosos en els quals he conegut moltíssima gent preciosa; 8 anys meravellosos que no canviaria per res perquè he fet allò que més m'apassiona: servir al meu poble, ajudar els meus veïnats i veïnades.

I això és el que seguiré fent ara, des d'un lloc diferent, liderant l'oposició a les Illes com a Secretària General del

@psibpsoe

i diputada al Congrés, per continuar defensant la gent de la meva terra, amb l’objectiu que la nostra societat no faci passes enrere i torni a haver-hi un govern progressista d'aquí a 4 anys.

No hi ha temps a perdre i des d'ara mateix, toca pensar en el següent partit que jugam: les importants eleccions del 23J. I amb il·lusió, amb força i amb l'empenta de tots vosaltres, sé que ho tornarem a aconseguir.

Perquè si una cosa m'ha ensenyat la vida, és que quan una lluita per allò en què creu de veritat, per la gent que de veritat t'estima, val la pena tot i tot val la pena.

Gràcies de tot cor per tots els missatges i mostres de suport que duc rebent les darreres setmanes, i seguim endavant. No ens demanem què passarà en el futur sinó que farem per lluitar pel futur que volem. Jo tenc claríssim què faré!».