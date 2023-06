La nova configuració de l'Ajuntament de Palma: El PP elimina Justícia Social, Feminisme i LGTBI i uneix Cultura i Turisme

El batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés (PP), ha presentat aquest dilluns la configuració del seu equip de govern municipal. Martínez ha destacat que es tracta d’una estructura «de gent que prové tant del sector privat com de l’Administració, amb la missió de posar en marxa les polítiques necessàries per desenvolupar el programa de govern» i impulsar «polítiques de xoc en matèria de mobilitat, de seguretat, de neteja, d’habitatge i de fiscalitat».

Martínez Llabrés també ha assegurat que l’objectiu d’aquest equip és «assentar les bases del que ha de ser el futur a mig i llarg termini de la ciutat de Palma: la cultura, l’esport i el medi ambient seran eixos fonamentals per aquest nou projecte de la ciutat de Palma».

L’organigrama municipal està configurat per una estructura de set tinents de batle i tres àrees delegades dels primers. D’aquesta manera, Javier Bonet serà primer tinent de batle de Turisme, Innovació, Cultura, Esports, Restauració i Coordinació Municipal. La segona tinent de batle de Serveis Socials, Educació, Participació Ciutadana, Joventut, Interculturalitat i Igualtat serà Lourdes Roca. Per la seva banda, Óscar Fidalgo serà el tercer tinent de batle d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Mercedes Celeste serà la quarta tinent de batle d’Hisenda, Funció Pública i Govern Interior. El cinquè tinent de batle de Medi Ambient, Sostenibilitat, Espais Naturals i Benestar Animal serà Llorenç Bauzà. Per una altra part, Belén Soto serà la sisena tinent de batle d’Infraestructures i accessibilitat, així com portaveu del Govern Municipal. Antoni Deudero serà el setè tinent de batle de Mobilitat i Polígons Industrials. El regidor Miquel Busquets es farà càrrec de l’àrea de Seguretat Ciutadana i Civisme, delegada de l’àrea del primer tinent de batle, Javier Bonet. Per la seva banda, Maria Luisa Marqués serà regidora de Majors, delegada de la segona tinent de batle, Lourdes Roca. La regidora Lupe Ferrer es farà càrrec de l’àrea d’Economia, Comerç, Autònoms, Sanitat, Consum, Mercats i Fires, delegada de la sisenta tinent de batle, Belén Soto.