Francina Armengol anuncia que liderarà l'oposició durant el debat d'investidura

La secretària general del PSIB-PSOE i presidenta en funcions del Govern, Francina Armengol, ha anunciat la seva voluntat de prendre possessió com a diputada del Parlament i ha avançat que liderarà l'oposició en el debat d'investidura de la qual es preveu que sigui la pròxima presidenta de l'executiu autonòmic, la conservadora Marga Prohens.

A través d'un missatge publicat en Twitter, la socialista Francina Armengol ha manifestat que aquest pròxim dimarts, 20 de juny, «és un dia important», perquè es constituirà el Parlament, 40 anys després de la primera vegada.

En aquest sentit, ha anunciat que prendrà possessió com a diputada i ha avançat que liderarà l'oposició en el debat d'investidura per a «defensar els avanços d'aquests vuit anys» en què ha estat presidenta del Govern i, ha afegit, «iniciar una ferma oposició que eviti passos enrere; una oposició al mateix temps constructiva i propositiva, que contribueixi a dibuixar entre tots el millor futur comú per a la nostra terra». «Qui vulgui ajuda em tindrà sempre al costat, però qui vulgui reculades em trobarà sempre al davant, plantant carazç, ha subratllat.

Així mateix, Armengol ha apuntat que la seva intenció és «encapçalar l'oposició a les Illes com a secretària general del PSIB-PSOE i diputada en el Congrés». «Junts i juntes farem que els i les socialistes tornem a governar dins de quatre anys», ha dit convençuda.

Finalment, la socialista ha insistit que «des de totes les institucions, farem allò que hem fet sempre: treballar al servei dels ciutadans i ciutadanes i plantejar solucions per a millorar les nostres illes». «Seguim, com sempre, amb la gent i per la gent!», ha conclòs.