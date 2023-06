Creus que el PP i VOX arribaran a un acord de govern a les Balears?

Les negociacions entre el PP i VOX per arribar a un acord de govern a les Balears es troben, a hores d'ara, en via morta. El partit de Marga Prohens vol governar en minoria mentre els de Jorge Campos exigeixen entrar a l'Executiu autonòmic.

Tal com ha transcendit als mitjans, la reunió celebrada aquesta setmana entre les dues formacions no fou fructuosa. VOX planteja tot un seguit d'exigències per arribar a un acord, com ara la lliure elecció de llengua a l'ensenyament. També haurien posat damunt la taula la derogació de la Llei de Normalització Lingüística.

El PP balear sembla que no està disposat a claudicar davant l'extrema dreta i arribar a un acord de govern com el que s'ha produït al País Valencià. Volen aconseguir un acord d'investidura, però no volen incorporar els ultres a la gestió del Govern.

Davant aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si consideren que el PP i VOX arribaran a un acord de cara a la constitució del nou Govern de les Illes Balears. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, aplicaran el model de pacte del País Valencià.

-No, Marga Prohens aconseguirà governar en solitari.