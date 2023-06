Feijoó arriba a Mallorca per a beneir els acords amb VOX

El president del PP espanyol, Alberto Núñez Feijóo, participa aquest dijous en la Junta Directiva del PP a les Balears, que se celebrarà a partir de les 16.45 hores en el Centre de Convencions Hipotels Platja de Palma.

L'arribada a Mallorca del líder dels conservadors té lloc en plenes negociacions per a aconseguir un acord amb la formació neofeixista VOX per a investir a Marga Prohens com a presidenta del Govern, així com per a la formació de governs en altres institucions com l'Ajuntament de Palma o el Consell de Mallorca.

Precisament aquest dimecres, representants de PP i VOX tenien previst tornar a trobar-se, una setmana després que un primer intent de reunió no tengués lloc per la negativa dels d'Abascal a asseure's a negociar sense la presència de Marga Prohens.

Des d'aquell dia, no obstant això, mentre que des del PP han assegurat que hi ha hagut converses «discretes» que anaven «per bon camí», en paraules del diputat Antoni Costa; des de VOX s'assegurava que no hi havia contactes «ni formals ni informals».

En la reunió d'aquest dijous, a més, la directiva del PP previsiblement ratificarà les candidatures per les Balears al Congrés i al Senat per a les eleccions generals de juliol.

Aquest dimecres, el Comitè Electoral ha aprovat les llistes. La secretària general del PP de les Illes, Sandra Fernández, figura com a número dos al Congrés, mentre que María Salom, Miguel Ángel Jerez i Cristóbal Marqués concorren al Senat per Mallorca, Eivissa i Menorca, respectivament.