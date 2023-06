El Pi decideix no presentar-se a les eleccions espanyoles del 23 de juliol

Després de diverses reunions dels òrgans de govern de la formació, El Pi-Proposta per les Illes Balears ha decidit no presentar-se a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. «No és el moment perquè El Pi es presenti a unes generals», ha assegurat el president de la formació, Tolo Gili.

Aquestes tres setmanes la directiva del partit ha reunit l’executiva i el Consell General diverses vegades per a prendre una decisió sobre si presentar-se o no a les eleccions espanyoles, i finalment el partit creu que ara no és el moment. «Hem de fer una lectura dels resultats de les anteriors eleccions autonòmiques, insulars i municipals i consideram que, tot i que ens dol, ara no és el moment d’encarar una altra carrera electoral», ha explicat el president. «Necessitam reorganitzar el partit, trobar nous espais i nova gent i marcar un full de ruta perquè d’aquí a quatre anys sortir a les eleccions autonòmiques, insulars, municipals i estatals amb una proposta que il·lusioni i arribi més a la gent», diu Gili.

«Aquesta no ha estat una decisió fàcil, primer perquè estam convençuts que és necessari que El Pi estigui present al Congrés dels Diputats i al Senat i així les Illes Balears tenguin una veu que miri pels interessos dels illencs; i per altra banda, també perquè Balears s’ha quedat sense poder votar a cap opció plenament de Balears, ara que MÉS ha fet la passa d’anar amb Sumar sense explorar una llista unitària 100% balear amb nosaltres», ha explicat el president.

Per altra banda, Gili ha recordat que «aquests quatre anys que venen seran anys de molta feina. Tenim n’Antoni Salas i na Magdalena Vives com a consellers insulars electes al Consell de Mallorca, diverses batlies i una setantena de regidors que faran feina, ja sigui des de l’equip de govern o des de l’oposició, per millorar la vida dels mallorquins i les mallorquines», explica Gili. Per acabar, el president de la formació ha recordat que «tenim estructura i ganes de fer feina per aquest projecte centrat en les Balears que és El Pi i que únicament ha de respondre davant les persones que viuen a les Illes Balears».