El PSIB-PSOE acusa el PP de mentir i de no estar preparat per dur l'economia del país

El Partit Socialista ha criticat aquest dimarts que el Partit Popular «menteixi» sobre la situació de la sanitat i de la gestió dels fons europeus a les Balears.

El portaveu de la Comissió Executiva del PSIB-PSOE, Alfonso Rodríguez, ha assegurat en roda de premsa que la intenció del Partit Popular és «crear la sensació que les coses no van bé i preparar el terreny per la seva futura manca de gestió».

«El PP té moltes ganes de mentir i d'intoxicar per crear la sensació que les coses no van bé», ha afegit Rodríguez. «Està duent a terme aquesta estratègia per justificar el que ja es preveu: una manca de capacitat de gestió del futur govern format per PP i Vox».

Així, el portaveu ha ressaltat que el PP ha tornat a demostrar que és «capaç d'inventar-se les notícies i manipular les dades per preparar el terreny per als seus argumentaris, perquè el futur govern de PP i Vox no serà capaç de gestionar al bon ritme que ho ha fet l'executiu de progrés liderat per Armengol aquests vuit anys».

Rodríguez ha anticipat que el govern de les dretes «posarà en perill el creixement i les dades de plena ocupació per la manca d'idees, de resposta i de gestió dels dos partits», als quals ha acusat de no haver explicat els seus plans econòmics per a les Illes Balears.

«No tenen ningú preparat per dur l'economia del país, a diferència del PSOE, que té una persona experimentada i respectada a escala internacional com és Nadia Calviño», ha conclòs el portaveu del partit.