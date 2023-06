Vidal fa balanç de la seva feina al Senat: «Hem demostrat que una sola persona pot marcar la diferència aconseguint uns ingressos extres de 22 milions per a les Balears»

Vicenç Vidal ha fet aquest dilluns, davant el Parlament, balanç dels quatre anys que ha exercit de senador de designació autonòmica a la Cambra Alta espanyola.

Vidal ha recordat que el seu vot favorable als Pressupostos Generals de l’Estat, durant aquest període, ha estat «sempre condicionat a obtenir recursos per a la Comunitat Autònoma». D’aquesta manera ha remarcat que ha aconseguit que l’Estat aporti 20 milions d’euros en infraestructures hidràuliques, prop de mig milió per a donar suport al català, ajudes estructurals per al GOB i l'OCB, suport per a la protecció de la posidònia i un milió d'euros per a Menorca Talaiòtica Patrimoni de la Humanitat, a banda de la transferències de Costes, entre d’altres.

A més ha pogut incidir en la Llei de Canvi Climàtic, afegint-hi la posidònia com a captador de CO2 i en la Llei de Residus, aconseguint que el Govern espanyol cedeixi el cànon de residus a les Illes Balears i que abonàs el transport de residus entre Formentera i Eivissa, redactat, aquest darrer que es va canviar al Congrés espanyol i que ara depèn de la bona voluntat del Ministeri d’Hisenda.

Vidal s’ha mostrat satisfet de la feina feta: «Hem demostrat que una sola persona pot marcar la diferència i hem treballat molt per fer-ho». Així, ha recordat que ha estat el senador amb més iniciatives presentades aquesta legislatura, 500, a les quals s’han de sumar les intervencions orals. «Hem parlat de tu a tu amb Pedro Sánchez, els seus ministres i a cada ple. Les Illes Balears han estat presents a Madrid i no només hem tengut poder de decisió, sinó que hem estat clau al nostre grup Esquerra Confederal, amb Compromís i altres grups aliats de Sumar, perquè les lleis progressistes siguin una realitat, així com la reedició del Pacte contra les violències masclistes».

En definitiva, assenyala, «hem copsat que sense nosaltres no hi ha ningú que defensi polítiques d’esquerres, progressistes i ecologistes que beneficiïn les Illes Balears».

El senador ha recordat que a l’inici d’aquest període es va marcar com a objectius la defensa del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, avançar en matèria d’habitatge, transport i drets socials, posar damunt la taula el REIB, la necessitat d’un finançament just i traslladar els problemes de la insularitat, així com la defensa de la llengua i la cultura catalanes i la realitat plurinacional i plurilingüe de l'Estat. Les llibertats i drets civils i col·lectius també han estat una prioritat.

Així, ha detallat, «hem aprovat totes les mocions presentades a ple i a la immensa majoria de les de comissions, totes les de temàtica ambiental i econòmica». En matèria de medi ambient i lluita contra el canvi climàtic ha volgut destacar la moció aprovada al ple del Senat per la Protecció Biodiversitat Marina a les Illes fins 2030, que recull deu mesures com el pla de gestió del corredor de cetacis, noves reserves marines, o la importància de la protecció de les praderies de posidònia.

En matèria d’habitatge, transports i drets socials ha posat l’accent en la moció per a afavorir, a les Illes Balears, la mobilitat terrestre, marítima i aèria, «garantint que el 75% de descompte pels residents afavoreixi les persones i no el gran capital aeronàutic», fent referència a l’OSP de Menorca, la bioseguretat a les Pitiüses, o el compliment del REIB en matèria de transport.

Igualment el senador ha fet referència a una moció instant mesures sobre l'estatus específic de la insularitat a la UE, la restricció de la venda d’habitatges a no residents i la gestió aeroportuària a les Illes Balears.

Tot, en una legislatura marcada per la pandèmia de la Covid-19, sobre la qual va presentar una moció per un pla específic de reactivació de l'activitat econòmica a les Illes Balears durant la pandèmia

Pel que fa al REIB, un finançament just i la insularitat, Vidal va aconseguir, per primera vegada, la creació d'una ponència sobre la insularitat, que ha estat activa gairebé tota la legislatura, i ha aplegat una vintena de veus expertes de la societat civil de les Illes Balears reclamant un finançament just. També va impulsar una moció per a desenvolupar la part fiscal del règim especial i una Proposta de Llei alternativa de règim fiscal.

En defensa de la llengua i cultura catalanes i de la realitat plurinacional i plurilingüe de l'Estat, el senador ha recordat la moció presentada a favor de la unitat de la llengua catalana, que no va rebre el suport del PSOE, i la fiscalització a la comissió de seguiment de RTVE de l'ús del català i les altres llengües cooficials mitjançant una desena d'intervencions, a més de preguntes denunciant agressions lingüístiques contra els drets dels ciutadans.

En el capítol de llibertats i drets civils i col·lectius ha destacat la moció reclamant la devolució de la casa d’Emili Darder a l'Ajuntament de Palma perquè esdevingui un centre civicohumanístic de titularitat pública. Iniciativa que tampoc no va rebre el suport dels socialistes.

Vidal ha volgut subratllar també que «les meves intervencions i preguntes han servit per denunciar el masclisme, el racisme, l’homofòbia i la catalanofòbia. He defensat dels valors republicans i de la cultura de la pau i la situació de persones migrades i refugiades, així com assumptes de fora de l'Estat pel que fa a vulneració de drets humans a Colòmbia, Palestina, Turquia, el Sàhara, l'Àfrica Negra, el Caucas, la Federació Russa o la Xina».

«Hem complit. Hem recollit el llegat de Pere Sampol i l'hem projectat», ha conclòs.