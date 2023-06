El PP i El Pi rebutgen el pacte per a governar plegats que els ha oferit MÉS a Porreres

MÉS per Porreres ha proposat als equips negociadors d’El Pi i del Partit Popular de Porreres una fórmula mai abans vista al municipi. El candidat a batle de Porreres, Sebastià Lliteres, ha ofert a Xisca Mora (El Pi) i Maria Agnès Sampol (PP) un pacte d’unitat per a governar Porreres els propers 4 anys. D’aquesta manera MÉS per Porreres, que va guanyar les eleccions el passat 28 de maig amb 5 regidors i uns resultats històrics, assumiria la batlia tota la legislatura, però inclouria a l’equip de govern la resta de formacions amb representació al consistori. La proposta no només preveu regidories per als representants d’El Pi i el PP, també dues tinences de batlia. Totes dues formacions, però, acaben de rebutjar aquesta primera proposta.

Segons Lliteres, «el que plantejàvem és una oportunitat democràtica històrica, una proposta seriosa, col·laborativa i de treball en grup. Assumint els resultats de les urnes, era l’escenari que més s’ajustava als resultats electorals i, per tant, a la voluntat dels veïnats de Porreres». En qualsevol cas, Lliteres agraeix que les dues formacions hagin valorat l’oferta: «És una llàstima que no s’hagi pogut fer realitat perquè, tot i que som conscient de les possibles dificultats de la proposta, el poble ho mereixia».

La segona reunió de negociació a tres bandes, convocada a iniciativa de MÉS per Porreres, s’ha celebrat aquest divendres capvespre al Santuari de Monti-sion. «El poble ha votat un canvi a la batlia i el volem liderar, però hem estat generosos i per això volíem comptar amb tothom. Per part nostra, d’ara endavant seguirem explorant camins per a governar Porreres», ha afirmat Lliteres.