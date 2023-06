L'assemblea de MÉS per Mallorca ratifica l'acord amb Sumar amb Vicenç Vidal com a número 1

L'assemblea de MÉS per Mallorca reunida aquest dijous ha ratificat l'acord per a concórrer amb Sumar a les eleccions espanyoles del proper 23 de juliol amb Vicenç Vidal com a candidat.

La reunió de militants, que s'ha prolongat durant dues hores i mitja, ha donat el vistiplau a la coalició amb 134 vots a favor, quatre abstencions i només un vot en contra. La candidatura de Vidal ha rebut el suport unànime de l'assemblea.

Durant la trobada, s'ha exposat a la militància el moment actual de les negociacions amb Sumar i s'ha argumentat la voluntat de concórrer amb el projecte de Yolanda Díaz per a «aglutinar al màxim el vot progressista i que defensa els interessos de les Balears» en unes eleccions que es preveuen «molt polaritzades» i amb el PSOE, precisament, intentant captar tot el vot progressista.

S'ha negociat amb Sumar, entre altres qüestions, qui encapçalarà la llista, ja que finalment ocuparà l'actual senador autonòmic, així com els números dos i tres; la fórmula per a combinar els noms de les formacions a les paperetes o la llibertat de vot dels diputats arribat el cas d'obtenir representació.

Així, finalment el nom de la coalició serà Sumar MÉS, encara que a les paperetes apareixerà la fórmula AraMÉS-Sumar.

Durant la reunió s'ha conegut que l'assemblea de Més per Menorca, que havia començat una hora abans, també havia ratificat el preacord.

Cal recordar que aquest dijous AraMÉS -MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa i Gent per Formentera- i Sumar han arribat a un preacord per a concórrer juntes a les properes eleccions espanyoles i, així, «crear un gran bloc d'esquerres en clau confederal».

Les assemblees de les formacions integrants d'AraMÉS havien de ratificar l'acord a través del qual es pretén crear aquest gran bloc d'esquerres, on els diputats de cada territori de tot l'Estat tenguin llibertat de vot.

En aquest sentit, han destacat que la coalició «serà el veritable vot útil d'esquerres per a fer polítiques útils i progressistes per a les Balears».

Eleccions 28M

Durant l’assemblea també s’han analitzat els resultats obtenguts per MÉS per Mallorca a les eleccions autonòmiques i municipals del passat 28 de maig. El secretari general ecosobiranista, Jaume Alzamora, ha manifestat que «MÉS per Mallorca hem estat l'única força d’esquerres de l’illa que hem consolidat i mantingut la nostra representació a les principals institucions».

En aquest sentit, Alzamora ha recordat que la formació ecosobiranista ha estat la força més votada a vuit municipis de Mallorca i està en posició d’ampliar el número de batlies respecte a 2019.