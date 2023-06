El PP no descarta acords amb VOX als consells insulars i ajuntaments on sumin majoria

La presidenta del PP de Illes Balears, Marga Prohens, ha insistit aquest dilluns en la seva intenció de formar un govern en solitari, encara que està previst que aquesta setmana comenci a negociar amb Vox un acord per a la seva investidura. Segons Prohens, «el mandat de les urnes és clar», en referència als 26 diputats obtinguts, comptant el de Formentera.

Això no obstant, la líder del PP ha desvinculat la negociació amb Vox per a formar Govern dels acords als quals es pugui arribar en la resta d'institucions. Així, la candidata ha insistit en la llibertat conferida pel PP als seus càrrecs per a aconseguir pactes als consells insulars i als ajuntaments.

Prohens ha reiterat la seva intenció de formar un Govern des de l'estabilitat, no sols per a la sessió d'investidura sinó per al conjunt de la legislatura, per la qual cosa ha demanat l'abstenció de tots els partits «perquè no hi ha majoria alternativa a un executiu del PP». Quant a la presència de Vox en el Consell de Govern, ha insistit Prohens, «és el que han dit els ciutadans».