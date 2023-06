MÉS per Mallorca votarà en contra de la investidura de Prohens: «És el vot natural del partit»

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha anunciat aquest dilluns que els quatre diputats del partit votaran en contra de la investidura de Marga Prohens. En aquest sentit, i després de la reunió mantinguda amb la líder popular, Apesteguia ha dit que des de la seva formació lamenten «que no existeix el compromís d'aïllar a Vox per part del PP»

En declaracions posteriors a la reunió amb Prohens, el líder ecosobiranista ha apuntat que «des de MÉS per Mallorca veiem necessari un compromís per part de totes les forces polítiques per a aïllar Vox a totes les institucions». Per aquest motiu, ha explicat, des de MÉS per Mallorca no es plantegen cap altre escenari que el vot en contra a la investidura de la candidata del PP.

Després de la reunió, Apesteguia ha assegurat que el Partit Popular ha demanat l’abstenció de MÉS per Mallorca a la investidura de Marga Prohens, que seria suficient per a governar en minoria. En aquest sentit, però, el partit ecosobiranista ha reafirmat el seu vot contrari, ja que, segons ha apuntat el seu coordinador «és el vot natural de MÉS per Mallorca».

Apesteguia també ha assenyalat que espera «que en aquesta terra no hi hagi gent de Vox gestionant conselleries», al mateix temps que ha assegurat que, en cas que sigui així, MÉS respondrà amb la màxima contundència i bel·ligerància possibles.