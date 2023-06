Mae de la Concha serà presidenta en funcions fins a la investidura de Prohens

La diputada i consellera en funcions d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, serà presidenta en funcions del Govern des del cessament, previsiblement el 19 de juny, de l'encara presidenta, Francina Armengol, que aquest dissabte va anunciar la intenció d'encapçalar la llista del PSIB al Congrés, fins a la investidura com a nova cap de l'executiu de la presidenta del PP balear i candidata electa al Govern, Marga Prohens, prevista el proper 27 de juny.

Així ho ha reconegut el portaveu del Govern en funcions, Iago Negueruela, aquest dilluns en una roda de premsa, en què ha explicat que, a costa de la ratificació dels serveis jurídics de la Comunitat Autònoma, De la Concha serà la presidenta en funcions de l'actual executiu autonòmic, atès que és la diputada del Consell de Govern de més edat que més temps ha tengut el càrrec.

La intenció del PSIB-PSOE és que el nomenament de Mae de la Concha com a presidenta del Govern en funcions no es produeixi fins al 19 de juny, dia en què finalitza el termini per a presentar les llistes de les candidatures electorals al Congrés espanyol. D'aquesta manera, Armengol podria presidir el seu darrer Consell de Govern com a presidenta en funcions el mateix dia 19 d'aquest mes.

Una vegada nomenada, De la Concha no tendrà funcions de representativitat de la Comunitat Autònoma perquè aquestes recauran en el president en funcions del Parlament, Vicenç Thomas. Per tant, les seves responsabilitats es reduiran a presidir el darrer Consell de Govern en funcions, si n'hi hagués, el 26 de juny, i a la signatura de tràmits que requereixin de la rúbrica de la presidenta.

La raó per la qual De la Concha serà la presidenta en funcions respon a la llei que regula el funcionament intern del Govern, aprovada el 2019, segons la qual, en cas de cessament de la presidenta, assumiria el càrrec en funcions d'interinitat «el vicepresident, si n'hi hagués, sempre que aquest tengui la condició de diputat al Parlament, i, si no n'hi hagués, pel conseller que sent també diputat, tengui atribuïda la secretaria del Consell de Govern».

Aquesta normativa precisa a més que, en cas que ningú compleixi aquests requisits, el Govern en funcions «haurà de ser presidit interinament pel de més antiguitat, que haurà de ser diputat i si cap ho fos, pel de més edat».

Aquesta darrera és la raó per la qual De la Concha serà presidenta de l'executiu autonòmic en funcions des del cessament de l'encara dirigent Francina Armengol, previsiblement el proper 19 de juny, fins que sigui investida nova presidenta del Govern Marga Prohens, en una sessió de recerca prevista el 27 de juny.