El Suprem avalua aquesta setmana el recurs de Carles Puigdemont davant la rebaixa de penes en el Codi Penal

La Sala penal del Tribunal Suprem celebrarà aquest dijous la vista pels recursos presentats per Carles Puigdemont sobre el seu processament pels fets de l'1 d'octubre després de l'entrada en vigor de la reforma penal. Avaluaran els recursos els magistrats Vicente Magro, Eduardo de Porres i Susana Polo.

El magistrat Llarena, que du la instrucció dels processos judicials en marxa, va haver de revisar els casos dels polítics independentistes exiliats (a part de Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig i Marta Rovira). Aquesta revisió respon a la reforma del Codi Penal que va derogar el delicte de sedició i va modificar el de malversació.

En el cas de Puigdemont, l'instructor va acordar substituir la sedició per desobediència i mantenir-lo processat per malversació agreujada, decisió en la qual es va ratificar posteriorment després de rebutjar un primer recurs de Puigdemont. Llarena també va desestimar els recursos de les acusacions, tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat, que demanaven que processés a Puigdemont per un tercer delicte, desordres públics agreujats.

No obstant això, el líder independentista va tornar a impugnar, la qual cosa ha propiciat que se celebri aquesta vista en fase d'apel·lació. La defensa de Puigdemont reclama que es deixi sense efecte l'ordre estatal de cerca i captura, que considera «radicalment nul·la» a conseqüència de la seva immunitat com a eurodiputat, i que es declari que es van vulnerar els seus drets.