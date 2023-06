Ara Més estudia concórrer a les eleccions espanyoles amb Sumar

Com va explicar Público aquest dimarts, els vuit partits d'esquerres que conformen l'Acord del Túria (Compromís, MÉS per Mallorca, Més País, la Chunta Aragonesista, Verds Equo, Projecte Drago, Coalició per Melilla i Moviment per la Dignitat i la Ciutadania de Ceuta), estan en negociacions amb Yolanda Díaz per a concórrer amb Sumar a les eleccions.

Aquests vuit partits d'esquerres territorials varen obtenir a les eleccions autonòmiques del passat diumenge passat un poc més d'un milió de vots (1.073.070) a les set comunitats en què varen concórrer.

Tot i que és cert que encara hi ha negociacions en marxa, la direcció de la coalició valencianista Compromís ja ha anunciat que volen encapçalar el projecte de Yolanda Díaz al País Valencià; decisió que la militància i una part de la coalició titlla d'unilateral.

Segons la notícia de Público, el destí de Sumar a les Illes Balears estaria en mans de MÉS per Mallorca. No obstant això, la formació ecosobiranista ja va presentar una marca estable junt a Més per Menorca i Ara Eivissa -Ara Més- per a concórrer a les eleccions espanyoles i, el passat mes de febrer, Ara Més va desmentir la participació dels seus partits en el projecte de Yolanda Díaz: «No és el seu objectiu, en cap cas, participar en operacions d'àmbit estatal».

Més recentment i ja després de les eleccions autonòmiques, el secretari general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha estat demanat per aquest tema i ha assegurat que Ara Més es presentarà a les eleccions espanyoles: «Nosaltres ara fa un any i mig que vàrem constituir Ara Més com a espai de participació supraautonòmic i, per tant, serà en aquest espai que prendrem aquestes decisions. El que és segur és que Ara Més concorrerà a les eleccions estatals. La fórmula exacta ja ho decidirà. En qualsevol cas, pels propis estatuts d'Ara Més, puc dir que no serà dins una candidatura d'àmbit estatal. Una altra cosa és que es puguin establir complicitats i sinergies».

Al País valencià, Compromís no ha consultat a la militància sobre les eleccions generals. A @MESperMallorca ho sabrem fer millor. Això esper de @LluisApesteguia i de tota l'executiva.https://t.co/ctXpXWRf21 — Ferran MiC (@FerranMiC) May 31, 2023

Per part seva, Més per Menorca ha confirmat a IB3 aquest dijous que Sumar els ha fet arribar una proposta i ha volgut remarcar que o concorren amb MÉS per Mallorca i Ara Eivissa, a les eleccions espanyoles, amb la marca Ara Més o «ampliarem aquest ventall amb Sumar».