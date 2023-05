Feijóo dona suport a Prohens en la decisió de governar en minoria sense el suport de VOX

El president del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimecres que el seu partit cercarà conformar un govern en solitari després de les pròximes eleccions generals del 23 de juliol a les autonomies on no té majoria absoluta. Ho ha dit en respondre en el torn de preguntes després d'un diàleg a Barcelona amb el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola.

En resposta a preguntes sobre un possible acord amb VOX per a la presidència de diverses comunitats autònomes on necessiten els seus vots, ha assegurat que no vol fer-ho. Així, les paraules del cap del partit segueixen la línia de les pronunciades per Marga Prohens fa dos dies, que haurà de seguir les directrius de Madrid en estar constituït el Partit Popular com un partit eminentment centralista.

Igualment, aquesta idea pot venir condicionada per la convocatòria d'eleccions generals del 2023, ja que pot jugar contra l'estratègia del partit haver pactat amb VOX als parlaments autonòmics. Per això, el partit vol endarrerir els debats d'investidura més tard que els comicis al Congrés i al Senat.