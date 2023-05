Prohens: «Treballaré per a formar un govern amb aquesta majoria suficient»

La secretària general del PP a les Balears, Sandra Fernández, ha assegurat aquest dilluns que l'objectiu de la seva formació, després dels resultats electorals obtenguts a les Balears, és governar «amb estabilitat» i, quant a la possibilitat d'assolir pactes de govern amb l'extrema dreta a les diferents institucions, ha apel·lat als òrgans interns de la formació, que es reuniran aquesta setmana, per a analitzar els resultats i decidir els primers passos a seguir.

Fernández ha insistit també que durant tota la campanya electoral han advocat «per una majoria suficient per a sumar més diputats que l'esquerra» i que ho han «aconseguit».

De la mateixa manera s'ha expressat la candidata del PP al Govern, Marga Prohens, qui ha remarcat que farà feina per a «formar un govern amb aquesta majoria suficient».

Cal recordar que el PP ha aconseguit 25 escons, seguit del PSIB amb 18 parlamentaris, Vox, amb 8 parlamentaris, i MÉS per Mallorca, amb 4. A més, Sa Unió, on està integrat el PP, ha aconseguit un altre escó.

Tot i això, el Parlament no és l'única institució on ha guanyat aquest partit, ja que ha estat la força més votada als Consells Insulars, així com a la majoria de municipis de les Balears, en ser el partit que més regidors acumula, amb un total de 357, davant dels 265 que va aconseguir a les eleccions del 2019.