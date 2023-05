Més per Menorca no ha obtengut «els resultats esperats» però prometen ser «valents i forts davant la dreta i l'extrema dreta»

Més per Menorca ha reconegut aquest diumenge de matinada no haver obtengut els resultats esperats: ha perdut un conseller, passant de 3 a 2, i manté els dos diputats al Parlament. La formació ha lamentat que les principals institucions de les illes hagin caigut en mans de la dreta: «No hi haurà govern progressista a les Illes ni a Menorca».

Tot i així, Josep Juaneda ha posat en valor que Més per Menorca ha sumat més de 6.800 vots, 2 consellers i 2 diputats i que ha aguantat l'envestida de la dreta i l'extrema dreta tot conservant un 17% dels vots. «Hi ha una força profressista, ecologista i amb visió de país», ha dit Juaneda, i «serem valents i forts davant la dreta i l'extrema dreta», ha afegit.

Juaneda, que estarà acompanyat per Noemí García al Consell Insular, ha assegurat que no decebran els votants: «Continuarem fent feina des d'aquí, com hem fet sempre. Les nostres idees i nosaltres hi serem sempre».

El diputat electe Josep Castells ha afegit que, des del Parlament, –on estarà acompanyat de Joana Gomila– continuaran defensant els interessos de Menorca per davant de tot «perquè si ho hem fet fins ara amb un govern d'esquerres, amb més força ho farem ara davant un govern de dretes».