Les primeres valoracions dels partits polítics aquest 28M

Aquestes són les declaracions dels partits polítiques després de conèixer-se els primers resultats de les eleccions d'aquest 28M:

PP

El gran guanyador de les eleccions a les Balears d'aquest 2023 ha estat sens dubte el Partit Popular. Passaran de 16 a 25 diputats al Parlament però no tendran majoria i necessitaran l'extrema dreta.

En la primera compareixença després de conèixer-se els resultats, Marga Prohens ha explicat que les Illes Balears han votat «canvi». «Sabem quin és el nostre full de ruta i cap on durem Palma, Mallorca i les Balears. Tenim un projecte de moderació, del centre polític i de llibertat», ha remarcat.

PSIB-PSOE

La fins ara presidenta del Govern, Francina Armengol, ha explicat que és evident que amb aquests resultats l'esquerra «no pot governar i el PSIB liderarà l'oposició de forma ferma i compromesa». «Farem feina per poder garantir els drets que hem anat assolint durant aquests vuit anys a les Balears», ha remarcat. A més, ha atribuït els resultats al fet que «hi ha una onada de la dreta i l'extrema dreta a tot Europa».

Amb cara seriosa, la líder del PSIB, sobre els resultats del conjunt de l'esquerra, ha subratllat que la seva formació «ha aguantat» i que «cadascú haurà de donar les seves explicacions».

Aquest dilluns, el PSIB reunirà la comissió executiva per a analitzar els resultats i iniciar un debat intern i ha afegit que «hi haurà temps» per analitzar els escenaris futurs, tot i que ha apuntat que en els pitjors moments «sempre ha estat lleial».

MÉS per Mallorca

El candidat de MÉS per Mallorca al Govern, Lluís Apesteguia, ha reconegut que els resultats «no han estat bons» malgrat haver mantengut vots perquè l'esquerra no suma per a continuar governant.

Neus Truyol, la candidata de MÉS-Estimam Palma, ha sortit a valorar els resultats i ha remarcat que no són els resultats que els haurien agradat però han pogut mantenir el nivell de vots i de regidors a l'Ajuntament de Palma. «Seguirem fent feina per a mantenir aquesta confiança aquests 4 anys».

Tot i que MÉS-Estimam Palma ha mantengut vots, les esquerres no sumen per a continuar governant a Cort. Per això, Truyol ha assenyalat que continuaran «fent feina per a minimitzar les conseqüències d’aquest govern que tendrà Palma».

El Pi

«Són uns resultats molt negatius, ha estat un fracàs. La gent ha triat clarament una altra cosa diferent a la que nosaltres proposàvem». Així s'han expressat des d'El Pi en saber els primers resultats de les eleccions. Per tant, han remarcat que «haurem de fer una executiva del partit per a decidir què fer i quin camí prendre».

A més, han assenyalat que «la moderació no està de moda, estan de moda els extremismes». Sobre això, han apuntat que el Partit Popular haurà de valorar molt bé fins a quin nivell d’extremisme vol arribar», en referència als possibles pactes del PP amb VOX.

Unides Podem

Unides Podem ha passat de l’esperança a les cares llargues. La candidata a la presidència del Govern, Antònia Jover, que segons els resultats actuals no entraria al Parlament, ha remarcat que la setmana que ve «ens asseurem l'executiva i analitzarem què ha passat».

La coalició entre Podem i Esquerra Unida obtendria dos escons al Parlament, quatre menys que als comicis del 2019. D'altra banda, a l'Ajuntament de Palma, obtendrien un regidor amb el 98% dels vots escrutats, dos menys que a les anteriors eleccions.

«Són molts mals resultats, hi ha una tendència de pujada a la dreta, com en altres territoris. Són resultats roïns i es veu la tendència de govern a la dreta», han explicat des d'Unides Podem. A més, han apuntat que els partits d'àmbit estatal «som partits-marca i la gent de les Balears ha votat en clau estatal. A nivell general hem tengut una gran baixada».

Ara Maó

Després d'una nit intensa, des d'Ara Maó valoren positivament els resultats electorals al municipi de Maó, tot i que «veim amb preocupació l'avenç de la dreta a les Illes Balears».

L'espai progressista, ecosocial i menorquinista que representa Ara Maó s'ha consolidat i han remarcat que seran «indispensables» per a frenar la dreta, «ja que els quatre regidors que els han atorgat les urnes seran determinants a l'hora de decidir el futur govern de Maó. «Una vegada més, ens comprometem a continuar fent feina per tirar endavant polítiques progressistes i transformadores al servei de tota la ciutadania maonesa», han remarcat.

Gent per Formentera

La formació ha considerat que tant els resultats del partit com per l'auge de l'extrema dreta «no són uns bons resultats per a les Illes Balears». «Continuarem lluitant per la nostra illa».

VOX

«Hem derrotat l’esquerra i derrotarem totes les seves polítiques». Amb aquestes paraules ha començat el seu discurs el Jorge Campos. Vox ha qualificat així d'«excepcionals» els resultats provisionals dels primers escrutinis a les eleccions municipals i autonòmiques d'aquest diumenge i s'ha reivindicat com la «palanca de canvi» als consistoris balears, on faran «valdre els seus vots» i demanaran «entrar a governar».

El número tres del partit d’extrema dreta al Parlament, Sergio Rodríguez, ha celebrat que la formació hauria «triplicat el nombre de regidors obtenguts als comicis del 2019», amb representació a totes les illes. Rodríguez ha posat els exemples de creixement en poblacions com Alcúdia, Calvià, Marratxí o Llucmajor.