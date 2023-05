A l'Ajuntament de Calvià, amb el 100 per cent dels vots escrutats, el PSIB es manté com el partit més votat del municipi, guanya un representant i arriba als 12 regidors. Per altra banda, el PP el segueix amb 8 i l'extrema dreta amb 5.

La resta de formacions no obtendrà cap representant. En el 2019, el PP va aconseguir només cinc regidors, i VOX, Ciutadans i Podem-Més, dos cada un.