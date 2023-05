El PSIB torna a ser la força més votada a Inca i es queda a un escó de la majoria absoluta

A Inca, amb el 100 per cent escrutat, el PSIB torna a ser el partit més votat del municipi i guanya un escó. El partit liderat per Virgilio Moreno aconsegueix 10 regidors i es queda a un de la majoria absoluta. La següent força més votada és el Partit Popular que suma 6 escons.

El partit d'extrema dreta, VOX, obté 3 regidors. Per la seva banda, MÉS per Mallorca manté els seus dos escons.

La participació a Inca ha augmentat un quatre per cent i arriba al 60,25 per cent.

El Pi, Ciutadans i Unides Podem perden la seva representació a l'Ajuntament d'Inca.