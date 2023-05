Els ciutadans de les Balears decideixen aquest diumenge el seu futur

Les eleccions del 28M ja són aquí. Els ciutadans de les Balears decidiran aquest diumenge el seu futur en les eleccions al Parlament, als Consells i als municipis. Uns comicis que marcaran les polítiques i els reptes socials per als pròxims quatre anys.

Tal com ja ha informat dBalears, aquest diumenge estan cridats a les urnes 828.129 ciutadans de les Illes que tenen dret a vot a les eleccions al Parlament i 788.608 amb dret a vot als diferents consells insulars. Del total de persones que tenen dret a vot, 37.273 persones ho faran per primera vegada. A més, hi ha 32.439 residents balears a l'estranger amb dret a vot a les eleccions al Parlament.

Als comicis d'aquest diumenge hi haurà un total de 3.733 urnes repartides en 1.247 meses arreu del territori. Pel que fa a les urnes, n'hi haurà tres a cada mesa de Mallorca, Menorca i Eivissa, mentre que a Formentera seran dues. A Mallorca, la mesa de l'entitat local de Palmanyola disposarà d'una urna més, per tal d'elegir el batle pedani i els vocals de la junta veïnal. Podreu seguir els resultats de la nit electoral a dBalears i Ona Mediterrània.

Reptes de futur

Independentment del resultat de les eleccions i de qui guanyi els comicis, la campanya que han desenvolupat els diferents partits polítics ha deixat clar una sèrie d'eixos que, sens dubte, marcaran l'esdevenir de la pròxima legislatura. L'habitatge, el model econòmic, la llengua, el medi ambient, els serveis públics o el finançament són alguns dels reptes amb els quals s'haurà d'enfrontar la societat de les Illes Balears durant els pròxims quatre anys.