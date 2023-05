Unides Podem: «A Menorca només hi ha espai per a la unitat de les forces d'esquerra»

Les candidata d'Unides Podem Menorca al Consell Insular i al Parlament, Nati Benejam i Cristina Gómez, han acudit aquest dijous a l'acte de suport a la candidatura que Yolanda Díaz, ministra espanyola de Treball i Economia Social, ha celebrat a Palma.

Gómez ha assegurat, a les portes del final de la campanya electoral, que «a Menorca només hi ha espai per a la unitat. No ens podem permetre divisions davant l'amenaça de la ultradreta, i mentre treballadors i autònoms perden poder adquisitiu i tenen dificultats per accedir a un habitatge», ha apuntat la candidata. .

D'altra banda, Benejam ha apel·lat a la responsabilitat «de tots els actors polítics» per «garantir la unitat» de cara a les eleccions generals. La candidata al Consell ha subratllat que «si compartim pràcticament el 100% dels objectius i reptes de futur, la gent no entendria que no anàssim junts. La unitat és l'únic camí. Hem d'aprendre dels errors, i seguir essent una formació política que sigui útil per a la majoria de la societat, que és la nostra raó de ser» ha remarcat Benejam.