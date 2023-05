La Coordinadora Balear es manifesta per reclamar la pensió mínima de 1.080 €

La Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques, juntament amb els moviments i organitzacions de pensionistes d'arreu de l'Estat espanyol, s'han mobilitzat aquest dijous dia 25 de maig per reclamar la pensió mínima de 1.080 € en 14 pagues.

Des de la Coordinadora han explicat que tot i que la darrera 'reforma de les pensions' (RDL 2/2023) incorpora certes millores, consideren que no es pot dir que aquesta nova RDL no tengui retallades: «l'augment de l'edat de jubilació de 65 a 67 anys o l'increment d'anys cotitzats per accedir al 100% de la pensió se segueixen aplicant».

A més també afegeixen que s'estan ratificant altres retallades, com ara l'increment dels anys per al càlcul de la pensió de 15 a 25 anys, que amb aquest RDL s'augmenten a 29.

«Sotmetre, tal com apareix en la reforma, les decisions futures respecte al finançament i les prestacions de l'SPP als criteris de l'Informe d'envelliment publicat per la Comissió Europea, l'AiReF i el Pacte de Toledo deixa la porta oberta a noves retallades de les pensions», han assegurat des de la Coordinadora.

Per assegurar que els pressupostos de l'Estat espanyol cobriran els dèficits possibles

del Sistema Públic de Pensions han demanat: