Unides Podem proposa reduccions i ajudes per a famílies monoparentals

Unides Podem ha proposat una deducció en la quota de l'IRPF per a famílies monoparentals a partir del primer fill. En un comunicat, la candidata d'Unides Podem al Parlament per Eivissa, Gloria Santiago, ha declarat que «les famílies monoparentals són famílies que compten amb un elevat risc d'exclusió social i per aquest motiu necessiten d'una major protecció pública».

Per part seva, el candidat al Consell d'Eivissa, Óscar Rodríguez, ha dit que s'assegurarà que el conjunt de bonificacions i ajudes que es concedeixen a les famílies monoparentals siguin les «les famílies monoparentals, generalment encapçalades per una dona, són les famílies amb més risc d'exclusió social, amb més dificultats per a arribar a fi de mes i amb menys ajudes».

Entre les mesures, Podemos ha destacat la proposta d'actualitzar les ordenances i reglaments municipals, insulars i autonòmics per a donar compliment a la llei de suport a les famílies del 2018, que reconeix situació de protecció especial per a les monoparentals a partir del primer fill i que els garanteix l'accés prioritari al conjunt de programes i serveis públics que desenvolupin i prestin les administracions i el sector públic a Balears.

El partit ha explicat que entre totes les mesures garantiran que, des del primer fill, les famílies monoparentals disposin d'una deducció tributària similar a la ja existent a Astúries o al País Valencià.