Melià: «Amb El Pi s'acabarà la política de barracons del Govern Bauzá que Armengol ha continuat»

El candidat d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Govern, Josep Melià, juntament amb la número dos de la candidatura, Xisca Mora, el candidat de la formació a la batlia de Sa Pobla, Joan Pérez, i el coordinador d'El Pi, Rafel Ballester, han visitat aquest dijous els terrenys on s'ha de construir el futur CEIP Sa Pobla per «constatar l'endarreriment en matèria d'infraestructures educatives».

«El Govern ha suspès clarament», ha assegurat Melià. «Tenim tants barracons com amb el Govern Bauzá. Necessitem construir més, i amb més celeritat, escoles i instituts. Les ràtios s'incompleixen i la qualitat educativa se'n ressent», ha afegit el candidat d'El Pi.

Melià ha promès que amb El Pi «s'acabarà la política de barracons del Govern Bauzá que Armengol ha continuat». Des de la formació han denunciat que en vuit anys de Govern d'Armengol «no s'ha fet una aposta decidida per acabar amb els barracons. Sabem que un centre no es fa en dos dies, però l'administració ha de ser molt més àgil, molt més ràpida a l'hora de fer nous centres».

«L'endarreriment del Pla d'Infraestructures educatives 2016-2023 fa empegueir», ha continuat explicant Melià. «No s'ha avançat amb la rapidesa i diligència necessària. Els Ajuntaments han fet la seva feina, han fet la dotació de serveis, han cedit els solars a Educació, o han avançat els doblers fent ells mateixos la licitació perquè la construcció del centre educatiu fos més ràpida».

Amb tot, Melià ha assegurat que si El Pi té poder de decisió en el pròxim Govern, simplificarà els criteris d'avaluació de la LOMLOE com han fet altres comunitats. «Els directors i directores dels centres educatius de les Illes Balears durant tot el curs han demanat simplificar els criteris, però la Conselleria ha dit que no. Demanam uns criteris simplificats i pactats amb la comunitat educativa abans del començament del nou curs», ha conclòs el candidat.