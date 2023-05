Ben Amics demana el vot per als partits que es comprometin a garantir els drets de les persones LGTBI+

Ben Amics entra a la campanya electoral amb un marc de propostes sobre les quals pretenen aconseguir el compromís dels partits polítics que concorren a les properes eleccions autonòmiques a les Balears.

Al document 'El 28M vota rosa' l’entitat referent del col·lectiu LGTBI+ a les Illes Balears demana als partits que es comprometin amb el blindatge de la Llei LGTBI autonòmica. «No permetrem que els nostres drets siguin moneda de canvi per una cadira», declara contundent Víctor Robles, president de Ben Amics.

L’associació considera imprescindible garantir la representativitat de lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals i més en les institucions, també en la gestió de las polítiques de diversitat. Així mateix, Ben Amics demana una millor coordinació i direcció estratègica respecte a l’atenció integral de les persones LGTBI+ perquè sigui igual a totes les illes, ja que aquesta competència està transferida als consell insulars.

En l’àmbit de l’educació, Ben Amics reivindica un pla estratègic per a incloure la perspectiva de la diversitat afectiu-sexual, de gènere i familiar de forma integral, l’eix fonamental del qual ha de ser la formació del personal docent.

Respecte a la sanitat, l’associació vol que l’administració garanteixi la participació de les persones LGTBI+ en la disseny de les polítiques, estratègies i protocols. A més, Ben Amics exigeix el desmantellament de la Unitat d’Identitat de Gènere del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Son Espases. «L’atenció psicològica de les persones trans de forma diferenciada no només és patologitzant, sinó que vulnera de forma flagrant la Llei LGTBI autonòmica», ha sentenciat Robles.

Ben Amics també ha posat el focus en l’accés al treball digne, un dels eixos estratègics menys desenvolupats per part de les administracions. Per això, Ben Amics llença propostes concretes com ara les polítiques actives d’ocupació i de discriminació positiva, especialment en benefici de les persones trans com a col·lectiu més vulnerabilitzat.

Ple compromís de PSIB-PSOE, Unides Podem i Més per Menorca

L’entitat ha enviat als partits un formulari que els representants de les candidatures han de retornar triant entre tres opcions a cada proposta: ple compromís, compromís parcial o en desacord. En el cas del compromís parcial, Ben Amics insta els partits a justificar les seves objeccions o a fer propostes alternatives.

Fins el moment, han rebut resposta de les candidatures del PSIB-PSOE, Unides Podem i Més per Menorca que han comunicat a Ben Amics el seu ple compromís amb totes les propostes. L’associació anirà actualitzant la informació segons els hi vagin responent els partits.

La Llei LGTBI no es toca

«Per a nosaltres és fonamental blindar la Llei LGTBI de les Illes Balears, i volem que això sigui assumit de forma rotunda», ha apuntat Robles. Per això, durant aquesta setmana en què es commemora el Dia Internacional contra la LGTBI+ fòbia, convocaran els candidats a la presidència del Govern de totes les forces polítiques, amb l’objectiu d’escenificar el compromís de no tocar la llei i continuar el seu desenvolupament.

Just el 17 de maig, Dia contra la LGTBI+ fòbia, es compleixen set anys de l’aprovació de la llei autonòmica amb el vot unànime al dictamen final de totes les forces polítiques. Llavors l’extrema dreta no havia entrat a la cambra. «Esperam que tots els partits actuïn de forma coherent i conseqüent amb el que van votar i no posin objeccions a la protecció de la nostra llei», ha desitjat el president de l’entitat.