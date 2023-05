Més per Menorca proposa suprimir l'IVA al transport de mercaderies

La doble insularitat condiciona la vida dels menorquins. De fet, és un entrebanc perquè les persones puguin accedir a determinats serveis. La insularitat, de fet, no només és un entrebanc per a les persones de Menorca, sinó també per a les empreses, sobretot les del sector industrial, com per exemple les empreses de calçat, de bijuteria o alimentàries. Així ho ha explicat aquest diumenge Més per Menorca.

Importar determinades matèries primeres és molt més car a Menorca que al continent; de la mateixa manera que exportar productes acabats és molt més car per a les empreses menorquines que per a les empreses del continent. Per això, apunten, a altres territoris insulars com Malta, Canàries o Xipre es paga un IVA molt reduït pel transport de mercaderies o, directament, no es paga IVA.

El candidat de Més per Menorca a la presidència del Consell, Josep Juaneda, ha reivindicat que «necessitam compensar els costs que té la insularitat per a les empreses de l'illa, no només per una qüestió de justícia, sinó també per al bon funcionament de l'economia de Menorca». És per aquest motiu que Juaneda ha afirmat que «tindrem una actitud reivindicativa davant Madrid perquè el transport de mercaderies no hagi de pagar IVA, i compensar així la insularitat que pateixen les empreses i les persones de Menorca».

Per altra banda, Juaneda ha exigit que no s'apliqui a Menorca la regla de minimis. «Tindrem una actitud reivindicativa davant Madrid i davant Europa perquè reconegui la insularitat i en compensin els desavantatges, fet que implica derogar l'aplicació de la regla de minimis a les illes europees, o flexibilitzar-la amb excepcions», ha remarcat.

Per a acabar, Juaneda ha assegurat que «el que volem és que les empreses menorquines puguin competir amb igualtat de condicions amb les empreses del continent» i ha conclòs que «vivim a una illa, però no volem viure aïllats del món».