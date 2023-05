El batle de Selva, Joan Rotger, provoca la suspensió d'un acte electoral de les formacions d'esquerres

Arrelam, MÉS per Mallorca i el PSIB-PSOE han anunciat aquest dissabte que «es veuen obligats a suspendre» un acte a Moscari perquè «el batle no ha autoritzat la utilització de l’espai previst per poder fer la presentació de la candidatura».

El cap de l’oposició, Biel Morro, va sol·licitar l’espai que ara ha estat denegat per batle del municipi de Selva, justificant que «no és un espai avalat per la Junta Electoral».

Des d’Arrelam, Més per Mallorca i el PSIB-PSOE recorden que «la Junta Electoral ha de gestionar i garantir uns espais mínims per a la celebració d’actes electorals però l’ajuntament també pot cedir locals públics per a la realització de qualsevol acte».

Les formacions d'esquerres recorden que en els anteriors comicis de 2019, «la Junta Electoral disposava de la Plaça Major de Moscari, de la mateixa manera que actualment, però el PP va fer el seu acte de presentació a Can Roig i no va haver-hi cap inconvenient».