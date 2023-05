Armengol demana «el vot massiu» davant dels empresaris de les Balears

La Secretària General del PSIB-PSOE, presidenta del Govern i candidata a la reelecció, Francina Armengol, ha demanat «el vot massiu» davant de més de 100 empresaris de les Illes Balears per a continuar «liderant el creixement econòmic a Espanya els pròxims anys». Un compromís que ha expressat durant una trobada amb el sector empresarial balear acompanyada de la vicepresidenta del Govern espanyol i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño.

D'aquesta manera, Armengol ha ressaltat que «aquestes eleccions hem de decidir avançar o tornar enrere, i jo tinc clar que necessitam un govern sòlid i fort que tingui capacitat de lideratge, que negociï amb els sindicats i els empresaris millors condicions laborals de feina per als treballadors i més i millors oportunitats d'inversions per als empresaris». «Hem superat una situació molt complexa i ho hem fet estant al costat del sector empresarial, invertint 860 milions d'euros, i hem aconseguit la inversió més gran de fons europeus mai vista. Si hem fet això, que no aconseguirem a partir del 28 de maig», ha dit.

Per part seva, Calviño ha destacat que «Francina Armengol ha de continuar sent presidenta perquè les Illes Balears necessiten continuar progressant». «El lideratge de la presidenta ha estat clau durant els darrers anys i s'ha aconseguit la plena ocupació a les Balears: 132.000 treballadors i treballadores més fent feina que el el 2015». «Balears està participant en tots els projectes estratègics d'Espanya relacionats amb innovació i digitalització; sense oblidar l'eix social», i hi ha afegit que «perquè la inversió és fonamental per a transformar la vida de la gent a millor».

A la trobada també ha participat la Secretària General de la Federació Socialista de Mallorca, presidenta del Consell de Mallorca i candidata a la reelecció, Catalina Cladera, que ha destacat que «tenim les millors condicions per afrontar un futur ple d'esperances perquè volem que Mallorca tengui una economia sòlida, liderada per un turisme responsable, més respectuós, però sense deixar de banda altres sectors productius de l'illa com el sector primari».

Finalment, el Secretari General de l'Agrupació Socialista de Palma, batle de Palma i candidat a la reelecció, José Hila, ha valorat «la transformació del turisme a la zona de la platja de Palma, ja que d'ençà que els socialistes estam a les institucions, hem liderat projectes de transformació per aportar valor a les zones madures de Ciutat».