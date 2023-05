El PSIB presenta el seu programa electoral per a Eivissa «per continuar amb les polítiques públiques progressistes»

La secretària general del PSIB-PSOE i candidata a la reelecció com a presidenta del Govern, Francina Armengol, ha explicat aquest dimarts les línies generals del programa electoral del PSIB-PSOE a Eivissa.

Acompanyada de Pilar Costa, cap de llista al Parlament, i de Josep Martí Ribas 'Agustinet', candidat a la presidència del Consell Insular d'Eivissa, Armengol ha destacat que «la qualitat de vida i garantir l'accés a l'habitatge» seran les principals prioritats del programa electoral de la formació per a l'illa d'Eivissa.

Costa ha recalcat que «ens avalen els últims vuit anys per continuar amb les polítiques públiques progressistes», i ha assegurat que aquestes polítiques només continuaran amb un Govern de Francina Armengol. «Tant en l'àmbit social, com en l'econòmic i laboral, amb importants millores per als treballadors i les treballadores, i en el mediambiental, que és molt important per a l'illa d'Eivissa», ha afegit.

En l'acte també ha intervengut 'Agustinet', qui ha explicat la necessitat d'abordar conjuntament amb el Govern «reptes molt importants que el Consell Insular de Vicent Marí ha deixat de banda, com són les polítiques en favor de les persones: l'accés a l'habitatge, el model territorial i la mobilitat, i el model econòmic i turístic».

«Hem de regular el turisme i posar límits. Això només ho farà el Partit Socialista, i ho farem de la mà Consell Insular i Govern a partir del mes de maig», ha sentenciat el candidat.

Per la seva banda, Armengol ha destacat que «els i les socialistes som gent de fiar perquè sabem governar, conformar equips i hem demostrat que en moments difícils hem estat capaços de demostrar que sabem protegir la ciutadania i les empreses i estam liderant el creixement econòmic amb 132.000 persones més».

La secretària general del PSIB ha conclòs l'acte assegurant que «estam en un moment de creació de riquesa i es tracta de repartir-la adquirint nous drets i llibertats per a tots i totes».