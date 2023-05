El Pi proposa la creació d’una ITV a Porreres

El candidat d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Antoni Salas, juntament amb els candidats al Govern, Josep Melià i Xisca Mora, han posat «de forma simbòlica» la primera pedra de la ITV de Porreres.

Salas ha explicat que l’Ajuntament de Porreres disposa d’un terreny al polígon industrial de la Creu degudament dimensionat per a poder-hi construir una nau per a fer les revisions d’ITV: «Es tractaria d’arribar a un acord amb l’Ajuntament per la cessió del terreny, mentre que el Consell de Mallorca s’encarregaria de la construcció de la nau i de la posada en funcionament del servei».

El candidat al Consell ha declarat que les ITV actuals «no són suficients»: «Estan col·lapsades i no poden cobrir tota la demanda existent. Per aquest motiu consideram imprescindible que a la comarca del Pla de Mallorca hi hagi una estació d’ITV, a més, el solar ja és una realitat i la posada en funcionament pot ser àgil i ràpida».

La batlessa de Porreres, i número dos a la candidatura del Parlament, Xisca Mora, ha indicat que el polígon industrial de Porreres «ja és una realitat, i que ara s’han de dur a teme accions per dinamitzar-lo», i ha afegit, que «cedir un dels terrenys al Consell de Mallorca perquè s’hi pugui instal·lar una estació d’ITV desembossaria les estacions existents, i facilitaria als veïnats de la comarca, pagesos, i tallers mecànics la revisió de vehicles i maquinària».

Així mateix, Josep Melià ha assegurat que a la pròxima legislatura El Pi impulsarà una normativa específica per a polígons industrials que «respongui a la realitat en la falta de manteniment i degradació del sòl industrial»: «Els polígons tenen unes singularitats que s’han de tractar, tant en enllumenat com amb energies netes, neteja i manteniment. No poden estar deixats i oblidats».

El candidat al Govern també ha assenyalat que la formació apostarà per impulsar la formació dual associada a la indústria des d’un punt de vista «pràctic i sense traves administratives, i no com en l’actualitat, on la complexitat administrativa amb el SOIB no permet amb facilitat la incorporació dels joves al mercat de treball».